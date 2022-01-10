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Жители Берлина остались без тепла и света

Коммунальный коллапс пришлось пережить жителям Германии. 370 тысяч человек остались без света и тепла в Берлине. В большинстве пострадавших районов экстренная ситуация продлилась около часа, но в часть домов тепло и горячая вода вернулись только к полуночи. Власти объявили горожанам, что главным средством самоспасения должны стать одеяла, причем рекомендовано было заворачиваться в несколько в ожидании момента, когда вернется тепло.

Причиной инцидента стала остановка одной из местных электростанций. Некоторые эксперты прогнозируют Германии нелегкую зиму: дефицит и дороговизна газа могут стать причиной дальнейших веерных отключений.

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