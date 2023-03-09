Жители Болгарии против сноса памятника Советской армии

"Память не снести бульдозером". Болгары выступают против планов по демонтажу памятника Советской армии в Софии. Стихийная акция протеста по его защите от перемещения и сноса вспыхнула в столице страны. Демонстранты пообещали, что будут дежурить возле монумента и не допустят новых провокаций.