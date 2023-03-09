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Жители Болгарии против сноса памятника Советской армии
"Память не снести бульдозером". Болгары выступают против планов по демонтажу памятника Советской армии в Софии. Стихийная акция протеста по его защите от перемещения и сноса вспыхнула в столице страны. Демонстранты пообещали, что будут дежурить возле монумента и не допустят новых провокаций.
Ранее памятник не раз становился жертвой вандалов. Накануне за его перенос выступили в столичном комитете по культуре и образованию, сегодня поднимают этот вопрос на заседании Городского общинного совета.
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