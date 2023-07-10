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Жители Болгарии вышли на акцию за нейтралитет в отношении украинского кризиса

Общенациональный протест с требованием к правительству обеспечить нейтралитет прокатился по городам Болгарии. Жители недовольны тем, что их родина все активнее вовлекается в украинское противостояние. Среди прочего, на днях президент страны пообещал передать Киеву оборудование с замороженного строительства атомной станции - это, по мнению манифестантов, нанесет двойной ущерб государству: полностью растают надежды на завершение собственной АЭС. Протестующие требуют провести референдум о нейтралитете.

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