Жители Черногории против новых правил получения гражданства

Несколько сотен человек собрались перед зданием правительства Черногории в Подгорице, чтобы выразить протест против облегчения условий получения гражданства для иностранцев. Согласно решению властей, тысячи иностранцев, находящихся в стране с временным видом на жительство, могут получить черногорское гражданство. В основном это выходцы из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также России. Для правительства это новые избиратели. А местная оппозиция называет вводимые меры "рецептом уничтожения Черногории" и "угрозой суверенитету". Автомобильные въезды в Подгорицу сейчас перекрыты под предлогом строгих карантинных требований.



