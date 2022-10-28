Жители Даугавпилса вновь попытаются спасти советские памятники

В Латвии конфликт интересов. Конституционный суд страны вновь требует от Даугавпилса демонтировать советские памятники. Ранее самоуправление города заявило, что решение не соответствует Конституции. Но этот аргумент остался без внимания. Снести монументы требуют до 15 ноября, а оспорить решение суда можно будет только после 26-го. При этом денег в бюджете для демонтажных работ попросту нет. Половину расходов на себя должны взять самоуправление и местные жители. Из необходимых 350 тысяч евро латвийцы собрали лишь 665 евро - отмечает Baltnews. Местные жители решение явно не одобряют.