3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жители Даугавпилса вновь попытаются спасти советские памятники
В Латвии конфликт интересов. Конституционный суд страны вновь требует от Даугавпилса демонтировать советские памятники. Ранее самоуправление города заявило, что решение не соответствует Конституции. Но этот аргумент остался без внимания. Снести монументы требуют до 15 ноября, а оспорить решение суда можно будет только после 26-го. При этом денег в бюджете для демонтажных работ попросту нет. Половину расходов на себя должны взять самоуправление и местные жители. Из необходимых 350 тысяч евро латвийцы собрали лишь 665 евро - отмечает Baltnews. Местные жители решение явно не одобряют.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов