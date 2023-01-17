Жители ЕС устали от украинского конфликта

Европейцы устали от украинского конфликта: почти половина жителей стран Евросоюза (48 %) выступает за скорейшее завершение боевых действий в Украине, даже ценой территориальных потерь для Киева. Об этом свидетельствуют данные опроса Euroskopia, проведенного в девяти странах ЕС. При этом сильнее остальных завершения конфликта, даже с учетом потери территорий, ждут австрийцы и немцы: более 60 % населения. Этот же вариант поддерживают греки - 54 %, а также 50 % испанцев и итальянцев. При этом против такого развития событий выступили лишь 32 % опрошенных европейцев.