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Жители ЕС устали от украинского конфликта
Европейцы устали от украинского конфликта: почти половина жителей стран Евросоюза (48 %) выступает за скорейшее завершение боевых действий в Украине, даже ценой территориальных потерь для Киева. Об этом свидетельствуют данные опроса Euroskopia, проведенного в девяти странах ЕС. При этом сильнее остальных завершения конфликта, даже с учетом потери территорий, ждут австрийцы и немцы: более 60 % населения. Этот же вариант поддерживают греки - 54 %, а также 50 % испанцев и итальянцев. При этом против такого развития событий выступили лишь 32 % опрошенных европейцев.
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