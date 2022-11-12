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Жители Европы требуют повышения зарплаты
Волна протестов и забастовок продолжается в Европе. В аэропорту Барселоны уже несколько дней бастуют бортпроводники, требуя повышения зарплаты на 13 %. Уже отменены десятки рейсов, в том числе на ключевые даты и государственные праздники. Договориться с работодателем пока не удается.
Митинг профсоюзов в Болгарии
С таким же требованием вышли на улицы и жители Софии. Митинг был организован двумя крупнейшими профсоюзами страны. Протестующие собрались перед зданием парламента, куда передали декларацию с требованием скорейшего принятия бюджета на следующий год, защиты трудовых прав работников и поддержки наиболее уязвимых категорий населения.
Во Франции экоактивисты заблокировали кольцевую дорогу
В Париже протестовали экоактивисты. Группа участников движения "Последняя реконструкция" заблокировала кольцевую дорогу в столице, что привело к серьезным пробкам. Очередную выходку эковандалов пресекли в Норвегии. Двое попытались приклеить себя к знаменитому "Крику" Эдварда Мунка, а третий снимал их на видео. К счастью, картина была защищена стеклом и не пострадала. Хулиганов задержали.
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