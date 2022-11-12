Жители Европы требуют повышения зарплаты

Волна протестов и забастовок продолжается в Европе. В аэропорту Барселоны уже несколько дней бастуют бортпроводники, требуя повышения зарплаты на 13 %. Уже отменены десятки рейсов, в том числе на ключевые даты и государственные праздники. Договориться с работодателем пока не удается.

Митинг профсоюзов в Болгарии

С таким же требованием вышли на улицы и жители Софии. Митинг был организован двумя крупнейшими профсоюзами страны. Протестующие собрались перед зданием парламента, куда передали декларацию с требованием скорейшего принятия бюджета на следующий год, защиты трудовых прав работников и поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Во Франции экоактивисты заблокировали кольцевую дорогу