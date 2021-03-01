Жители Европы устали от карантина

Карантинные ограничения измотали европейцев. В Венгрии жители Будапешта вышли на протест против комендантского часа. Он действует уже больше трех месяцев с 8 вечера до 5 утра ежедневно. На акции под названием "Верните наши жизни" собрались тысячи людей. Приехавшая полиция разогнала митинг. А это уже кадры из Бельгии. В стране установилась теплая погода, и тысячи горожан заполонили городские парки, несмотря на ограничения.

