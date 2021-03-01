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Жители Европы устали от карантина
Карантинные ограничения измотали европейцев. В Венгрии жители Будапешта вышли на протест против комендантского часа. Он действует уже больше трех месяцев с 8 вечера до 5 утра ежедневно. На акции под названием "Верните наши жизни" собрались тысячи людей. Приехавшая полиция разогнала митинг. А это уже кадры из Бельгии. В стране установилась теплая погода, и тысячи горожан заполонили городские парки, несмотря на ограничения.
Во Франции зафиксирована вспышка штаммов коронавируса в департаменте Мозель
Власти Германии ужесточили правила въезда в республику из этого региона. Также прервано пассажирское сообщение с департаментом. В Британии выявили наименьшее число случаев заражения коронавирусом за сутки - чуть более 6 тысяч. Это стало самым низким показателем. В стране продолжается вакцинация. К маю планируется привить 30 миллионов человек.
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