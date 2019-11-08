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Жители Генуи засняли у побережья невероятных размеров водяной смерч

Огромная воронка прошлась возле Лигурийского берега. Зрелищные кадры напугали местных жителей, однако на город смерч, к счастью, так и не обрушился.

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