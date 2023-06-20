Жители Европы все отчетливее понимают, что страны ЕС уже далеко не сторонние наблюдатели чужой войны, а ее участники. Несмотря на то что рядовые немцы остро критикуют безответственную проамериканскую стратегию правительства Германии, власти продолжают разорять национальный бюджет, вооружая киевский режим.