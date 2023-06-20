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Жители Германии против участия Берлина в украинском конфликте
Десятки людей вышли на улицы Нюрнберга с требованием остановить конфликт в Украине.
Жители Европы все отчетливее понимают, что страны ЕС уже далеко не сторонние наблюдатели чужой войны, а ее участники. Несмотря на то что рядовые немцы остро критикуют безответственную проамериканскую стратегию правительства Германии, власти продолжают разорять национальный бюджет, вооружая киевский режим.
Месяц назад Берлин объявил о щедром пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро.
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