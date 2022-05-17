Жители Германии требуют увеличения зарплат

Последствия необдуманной санкционной политики на себе ощущают все больше европейцев. Накануне сотни работников муниципального сектора в немецком Потсдаме вышли на акцию протеста. Люди требуют предпринять меры по улучшению их финансового положения.



Франк Вернеке, активист (Германия):

Многие люди сейчас находятся на пределе. Это наш четкий сигнал работодателям: так больше продолжаться не может. Пора переходить к реальным действиям, а не только к пустым обещаниям. Требования о повышении зарплат стали особенно актуальны на фоне конфликта в Украине. В Германию стали массово прибывать беженцы, что усилило давление на работников социальной сферы. Кроме того, в стране резко подорожала жизнь - цены выросли практически на все: начиная от топлива и коммуналки, заканчивая продуктами питания.