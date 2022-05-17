3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Жители Германии требуют увеличения зарплат
Последствия необдуманной санкционной политики на себе ощущают все больше европейцев. Накануне сотни работников муниципального сектора в немецком Потсдаме вышли на акцию протеста. Люди требуют предпринять меры по улучшению их финансового положения.
Франк Вернеке, активист (Германия):
Многие люди сейчас находятся на пределе. Это наш четкий сигнал работодателям: так больше продолжаться не может. Пора переходить к реальным действиям, а не только к пустым обещаниям.Требования о повышении зарплат стали особенно актуальны на фоне конфликта в Украине. В Германию стали массово прибывать беженцы, что усилило давление на работников социальной сферы. Кроме того, в стране резко подорожала жизнь - цены выросли практически на все: начиная от топлива и коммуналки, заканчивая продуктами питания.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все