Жители города Джексона в США остались без питьевой воды

Сразу два региона США столкнулись с крайне острым дефицитом воды. В городе Джексон в Миссисипи неисправны очистные станции: в воду, которая поступала в дома, попали фекальные стоки и ядовитые вещества. Водопровод и канализация полностью отключены. Населенный пункт в состоянии гуманитарной катастрофы. Призывы о помощи горожане адресуют президенту Байдену, но в ответ тишина. Власти штата говорят, что очистные сооружения Джексона не ремонтировались десятилетиями, иначе небольшое наводнение фильтровальным станциям не смогло бы навредить.

В Лос-Анджелесе также проблемы с водой. Город переживает энергокризис. Мэрия закрыла пункты, где бездомные могли пережить жаркое время и утолить жажду. В первую неделю сентября в городе температура за 40. Подача электричества в дома ограничивается, бесплатная раздача воды властями прекращена. Десятки тысяч бездомных собираются у муниципальных зданий в центре, но утолить жажду получается лишь у немногих - воду раздают только частные филантропы, и ее не хватает.

