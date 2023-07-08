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Жители Грузии выступили против ЛГБТ

Грузия не согласна принимать западные стандарты, касающиеся семьи. Местные жители встали на защиту традиционных семейных ценностей.

В Тбилиси вспыхнула масштабная акция протеста против ЛГБТ. Толпа демонстрантов намеревалась помешать завершающему "Неделю прайда" радужному мероприятию, но на пути активистов стали правоохранители. Начались масштабные задержания.

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