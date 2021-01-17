Жители Индонезии ищут укрытие в горных районах

В Индонезии третьи суткипродолжается разбор завалов после сильного землетрясения в провинции ЗападныйСулавеси. На данный момент известно о 56 погибших, более 820 были ранены.Десятки числятся пропавшими без вести, иостается надежда найти их живыми. Свои дома экстренно покинули около 15 тысяччеловек: часть отправилась в центры эвакуации, а многие ищут убежища в горах.По прогнозам индонезийских геофизиков, если в регионе произойдет еще одноземлетрясение, цунами уже не избежать.