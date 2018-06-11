Жители испанской Страны Басков требуют проведения референдума о независимости

Живую цепочку, длиной в 202 километра выстроили жители испанской Страны Басков, требуя проведения референдума о независимости. Порядка 100 тысяч человек, взявшись за руки, образовали цепь, протянувшуюся от городов Сан-Себастьян и Бильбао на севере Испании до здания парламента в Витории. К слову, этот регион обладает некоторой автономией - у них своя полиция и система образования. Однако в отличие от каталонцев, отделения от Испании в Стране Басков хотят немногие. Согласно опросам, идею независимости поддерживают всего 15 % жителей.