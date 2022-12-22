3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Жители итальянского Палермо выступили против экономической деятельности премьера
Палермо окрасился протестными тонами. Сотни итальянцев вышли на митинг против экономической деятельности премьер-министра страны. Камнем преткновения стали социальные пособия.
Джорджи Мелони пообещала отменить программу социального обеспечения, утверждая, что она поощряет людей оставаться на пособии, когда они могли бы работать. Итальянцы раскритиковали экономическую политику. Заявили, что мириться с таким положением дел не намерены.
Местные жители также обеспокоены продолжающимся ростом цен на электроэнергию и газ, которые подтолкнули инфляцию в стране к историческим рекордам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
Как сделать современную эпоху объединяющей, предлагали на конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов