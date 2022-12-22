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Жители итальянского Палермо выступили против экономической деятельности премьера

Палермо окрасился протестными тонами. Сотни итальянцев вышли на митинг против экономической деятельности премьер-министра страны. Камнем преткновения стали социальные пособия.

Джорджи Мелони пообещала отменить программу социального обеспечения, утверждая, что она поощряет людей оставаться на пособии, когда они могли бы работать. Итальянцы раскритиковали экономическую политику. Заявили, что мириться с таким положением дел не намерены.

Местные жители также обеспокоены продолжающимся ростом цен на электроэнергию и газ, которые подтолкнули инфляцию в стране к историческим рекордам.

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