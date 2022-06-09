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Жители Калифорнии вынуждены отказываться от личного транспорта в пользу метро
Последствия антироссийских санкций в действии. Жители Калифорнии вынуждены отказываться от личного транспорта в пользу метро. Ежедневная заправка машины некоторым уже не по карману. За галлон бензина нужно отдать более шести долларов. А в штате Мичиган местная полиция уже потратила все запланированные средства на топливо. Теперь, как сообщает шеф одного из управлений, правоохранители выезжать по вызову будут лишь в случае крайней необходимости.
Оторванность политиков от проблем простых американцев
Вот только недовольство ростом цен на топливо вызывает искреннее недоумение у американских законодателей. К примеру, сенатор Дебби Стебенау решила проблему гениально - просто призывает всех использовать электромобиль.
Я села в свой электромобиль и проехала от Мичигана до Вашингтона в прошлые выходные. Я проезжала мимо всех заправок, и мне было неважно, насколько дорогой на них бензин.
Если нет хлеба, пусть едят пирожные
В интернете фразу уже сравнивают со знаменитым высказыванием французской королевы. Когда подданные Марии Антуанетты, измученные голодом, пришли за монаршей милостью, она посоветовала им, если не хватает хлеба, просто есть пирожные.
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