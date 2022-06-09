Последствия антироссийских санкций в действии. Жители Калифорнии вынуждены отказываться от личного транспорта в пользу метро. Ежедневная заправка машины некоторым уже не по карману. За галлон бензина нужно отдать более шести долларов. А в штате Мичиган местная полиция уже потратила все запланированные средства на топливо. Теперь, как сообщает шеф одного из управлений, правоохранители выезжать по вызову будут лишь в случае крайней необходимости.