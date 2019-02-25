Жители канадского городка Форт-Эри стали свидетелями "ледяного цунами"

Жители канадского городка Форт-Эри стали свидетелями необычного явления. Из-за сильного ветра в регионе реки Ниагары огромные глыбы льда преодолели бетонные ограждения набережной и обрушились на прибрежную территорию. Очевидцы назвали произошедшее "ледяным цунами". В некоторых районах высота завалов из глыб достигала 10 метров.

