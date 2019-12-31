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Жители Кирибати празднуют Новый год
Мир вошел в новое десятилетие. В эти минуты 2020 встречают жители в отдаленных уголках Тихого океана - в Республике Кирибати и в Королевстве Тонга. А через час он придет на острове Фиджи и в Новую Зеландию. После этого двинется в Россию. В 3 часа дня бой курантов услышат на Камчатке и в Чукотском автономном округе. Затем праздничные салюты прогремят в странах Азии, Европы и Нового Света. Последними новый год встретят жители Американского Самоа и атоллы Мидуэй в Тихом океане.
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