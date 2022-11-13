Жители Кишинева и других городов Молдовы снова требуют отставки своих проевропейских властей

Я проработала 35 лет, прошла все уровни службы экстренной медицинской помощи Мадрида. Никогда не видела такого, что творится сейчас. Когда, наконец, они сядут за стол переговоров? У меня нет политических пристрастий. Да, госпожа Диас, на последних выборах я голосовала за Вас. Но больше не рассчитывайте на мой голос. Здравоохранение не продается!

Нурия Альварес Тапия, врач скорой помощи (Испания)

