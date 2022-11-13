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Жители Кишинева и других городов Молдовы снова требуют отставки своих проевропейских властей
"Долой Санду, долой правительство!".Жители Кишинева и других городов Молдовы снова требуют отставки своих проевропейских властей. На улицах десятки тысяч граждан страны, которая является беднейшей в Европе с точки зрения ВВП на душу населения. За год для молдаван в шесть раз подорожало электричество, неделю назад в два с лишним раза увеличили тарифы на воду и канализацию.
А в Мадриде продолжается бессрочная забастовка врачей. Протестуют против чрезмерной нагрузки, к которой привело решение властей о круглосуточной работе медицинских центров. Люди с гневом обращаются к своим министрам.
Я проработала 35 лет, прошла все уровни службы экстренной медицинской помощи Мадрида. Никогда не видела такого, что творится сейчас. Когда, наконец, они сядут за стол переговоров? У меня нет политических пристрастий. Да, госпожа Диас, на последних выборах я голосовала за Вас. Но больше не рассчитывайте на мой голос. Здравоохранение не продается!
В конце октября Минздрав Испании решил открыть 78 круглосуточных медцентров, в том числе ранее закрытые пункты скорой помощи. Однако количество работников осталось прежним - нагрузку попытались распределить по персоналу. Сразу после нововведения начались массовые увольнения медиков.
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