Жители Кишинева протестуют против отмены празднования Дня Победы

Марш протеста против отмены празднования Дня Победы проходит в Кишиневе, пишет БЕЛТА.

Местные жители протестуют против законодательной инициативы об отмене в Молдове празднования Дня Победы. Такую инициативу выдвинула Партия действия и солидарности, контролирующая парламент и правительство. Марш проходит без партийных флагов, хотя к нему присоединились депутаты от партий "Шор" и "Возрождение".

Колонна из сотен людей проследовала от железнодорожного вокзала к центру города. Участники мирного марша скандируют "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы - это 9 мая", "Мы наследники победителей", "Фашизм не пройдет". В руках у людей копия Знамени Победы, портреты ветеранов Великой Отечественной войны, плакаты.