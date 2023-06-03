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Жители Кишинева протестуют против отмены празднования Дня Победы
Марш протеста против отмены празднования Дня Победы проходит в Кишиневе, пишет БЕЛТА.
Местные жители протестуют против законодательной инициативы об отмене в Молдове празднования Дня Победы. Такую инициативу выдвинула Партия действия и солидарности, контролирующая парламент и правительство. Марш проходит без партийных флагов, хотя к нему присоединились депутаты от партий "Шор" и "Возрождение".
Колонна из сотен людей проследовала от железнодорожного вокзала к центру города. Участники мирного марша скандируют "Руки прочь от Победы", "У нас один День Победы - это 9 мая", "Мы наследники победителей", "Фашизм не пройдет". В руках у людей копия Знамени Победы, портреты ветеранов Великой Отечественной войны, плакаты.
На прошлой неделе митинг в защиту Дня Победы проходил перед зданием парламента, его организовала Партия социалистов.
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