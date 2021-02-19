Жители Конго сожгли таинственный монолит

Очередной таинственный монолит появился в Конго и тут же был уничтожен напуганной толпой. Ранее похожие изваяния находили в разных уголках планеты: от Австралии до Боливии. Местные жители, заподозрив металлическое сооружение в связи с нечистой силой, закидали камнями и подожгли почти 4-метровый столб. По словам очевидцев, атаковавшие монолит жители хотели узнать, что скрывается внутри конструкции, но не нашли ничего, кроме листов металла.