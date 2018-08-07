ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жители Кот-д’Ивуара отмечают главный национальный праздник

В этот день в 1960 году была провозглашена независимость западно-африканской республики от Франции. По всей стране сегодня пройдут праздничные мероприятия, шествия и гуляния. С Днем Независимости Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в конструктивном диалоге и достижении значительных результатов от взаимодействия.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все