Жители Кот-д’Ивуара отмечают главный национальный праздник

В этот день в 1960 году была провозглашена независимость западно-африканской республики от Франции. По всей стране сегодня пройдут праздничные мероприятия, шествия и гуляния. С Днем Независимости Президента Кот-д’Ивуара Алассана Драмана Уаттару поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в конструктивном диалоге и достижении значительных результатов от взаимодействия.