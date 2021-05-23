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Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут выезжать из страны

Жители Кувейта, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут выезжать из страны

Освобождаются от запрета жители младше 18 лет, беременные женщины, члены иностранных дипмиссий, а также те, кто не может принимать вакцину по состоянию здоровья.

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