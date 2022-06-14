ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жители Латвии обеспокоены стоимостью электричества, а в Литве планируют экономить на бюджетных расходах

Серьезно обеспокоены жители Латвии стоимостью электричества. На прошлой неделе цены на него в стране выросли на 10 %, тем самым превысили 201 евро за мегаватт-час. Об этом сообщает Baltnews. Такой недельный показатель стал самым высоким в этом году, резюмирует новостной портал.

В Литве экономить планируют на бюджетных расходах. В стране стартовала реформа системы здравоохранения, вот только сами врачи ее критикуют, информирует Delfi. По сообщениям медицинских работников, в результате пациенты лишатся возможности выбирать врача, а очереди к специалистам только увеличатся. При этом услуги не станут ни качественнее, ни доступнее, отмечает издание.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все