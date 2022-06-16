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Жители Латвии выстраиваются в очередь за древесиной, учителя в Братиславе требуют повышения зарплат

Результат санкционной политики Запада и Европы действительно превзошел все ожидания.

Латвия

Энергетическая независимость Латвии под угрозой. Жители выстраиваются в очереди, чтобы купить древесные гранулы - сообщил председатель правления местной ассоциации LATbio. Из-за подорожания энергоресурсов крайне напряженная ситуация и на рынке энергетической древесины.

Болгария

В Болгарии рекордная инфляция за 24 года. Согласно данным Национального статистического института, показатель в мае превысил 15 % в годовом исчислении.

Словакия

В Братиславе учителя вышли на массовую акцию протеста. Демонстранты заявили о готовности провести всеобщую забастовку, если власти не повысят зарплаты. В акции приняли участие более 7 тысяч педагогических работников и персонал школ и училищ из всех регионов Словакии.

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