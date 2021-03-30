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Жители Лесбоса против строительства новых лагерей для беженцев
Сотни жителей греческого острова Лесбос вышли на протесты после приезда комиссара ЕС на восточное побережье Эгейского моря. Демонстранты выступают против строительства еще одного лагеря для беженцев на острове и осуждают условия жизни мигрантов во временном центре. Во время визита Илва Йоханссон объявила, что Евросоюз выделит 250 млн евро на строительство пяти новых учреждений для убежища нелегалов на греческих островах. Местных жителей, и без того переживающих кризис от наплыва беженцев, такая перспектива не обрадовала.
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