Жители Литвы будут получать брошюры о действиях на случай начала войны

Столичная мэрия в сотрудничестве с Минобороны подготовила емкую книжицу на 24 страницах. Краткое руководство придет практически в каждый дом. Тираж - более 200 тыс. экземпляров, а стоимость распространения превышает 70 тыс. евро. Правда, что-то похожее литовские власти провернули еще в 2015 году. Вот только тогда книга была потолще - почти 100-страничный ликбез распространяли в школах, библиотеках и неправительственных организациях.