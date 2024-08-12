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Жители Литвы будут получать брошюры о действиях на случай начала войны
Жители Вильнюса получат брошюру о действиях в случае войны и кризисных ситуациях иного рода.
Столичная мэрия в сотрудничестве с Минобороны подготовила емкую книжицу на 24 страницах. Краткое руководство придет практически в каждый дом. Тираж - более 200 тыс. экземпляров, а стоимость распространения превышает 70 тыс. евро. Правда, что-то похожее литовские власти провернули еще в 2015 году. Вот только тогда книга была потолще - почти 100-страничный ликбез распространяли в школах, библиотеках и неправительственных организациях.
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