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Жители Лондона требуют свободы прессы

Видимость демократии раздражает и британцев. По Лондону прокатились акции протеста. Тысячи сторонников "Движения выживших" вышли на митинг с требованием: "Освободите прессу!". Акция направлена на проблему недостаточного освещения вопросов изменения климата на страницах газет.

Манифестанты заявляют, что британские СМИ создают в стране лишь видимость демократии. А политики, кроме громких заявлений, не делают ничего, чтобы бороться с проблемами. Активисты прошли маршем от Вестминстера к штаб-квартире News UK.

А у офиса Daily Mail они сбросили кучу навоза. По информации правоохранителей, по меньшей мере 23 активиста были арестованы.


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