Жители Лондона выбирают мир

За мир - против войны. Сотни протестующих собрались возле стадиона "Твикенхэм" в Лондоне, где проходит выставка оружия. В числе участников - израильская компания.

Активисты размахивали палестинскими флагами и транспарантами с надписями "Кровавые деньги", а также скандировали "Свободу Палестине". В здание войти протестующим полиция не дала.



О ситуации в секторе Газа



За время обострения ближневосточного конфликта, число погибших в палестинском анклаве превысило 25 тысяч человек. ЦАХАЛ ведет наступление на западный район Хан-Юниса на юге сектора Газа, проводятся рейды в центральных и восточных районах города.