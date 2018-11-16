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Жители Мексики возмущены прибывающими мигрантами
В Тихуане недовольство местных даже переросло в стычки с выходцами из Гватемалы, которые разбили палаточные лагеря неподалеку от жилых домов мексиканцев. Горожане устроили акцию протеста, требуя от властей переместить палатки. По последним данным, до Тихуаны уже добрались порядка полутора тысяч мигрантов из каравана. Они пока не предпринимают попыток прорваться через границу, хотя самые смелые забираются на забор, разделяющий Мексику и США. Пентагон тем временем все сильнее укрепляет американские границы. Число военных достигло почти шести тысяч.
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