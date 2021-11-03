Жители Миннеаполиса не поддержали упразднение городской полиции

Жители Миннеаполиса не поддержали радикальный проект об упразднении городской полиции. Более 56 % респондентов высказались против таких мер. Гражданам предлагалось за свои деньги создать новую структуру, которая занималась бы охраной общественного порядка. Предполагалось, что полицейские перейдут в эту структуру и будут заниматься борьбой с серьезной преступностью. А разбирательства с более мелкими правонарушениями передали бы специалистам других ведомств, не связанных с полицией. Однако идея не вызвала достаточного отклика у населения - все еще свежи воспоминания прошлогодних беспорядков.



Движение за прекращение финансирования полиции появилось в США в прошлом году после убийства Флойда сотрудниками полиции Миннеаполиса.