Жители Молдовы обвиняют Санду в сложной ситуации в стране

Виновата Санду! Более 42 % жителей Молдовы упрекают действующего президента в сложной ситуации в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом маркетинга и исследований.

К слову, 14,2% респондентов обвиняют всех политиков. При этом более 60% молдован считают, что у Кишинева должны быть близкие отношения с Москвой.