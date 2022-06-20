Жители Молдовы протестуют против резкого роста цен

Социальное недовольство растет и в Молдове. "Досрочные выборы! " и "Долой Майю Санду! " - тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста в Кишиневе. Местные жители не в состоянии приобретать продукты по таким ценам и оплачивать высокие тарифы на энергоносители. Требовали отставки президента и правительства страны в том числе рабочие, педагоги, врачи и пенсионеры. Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ. Электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины. Вопрос: услышат ли беспокойство граждан политики?