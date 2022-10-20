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Жители Молдовы вовсю запасаются дровами на зиму

Жители Молдовы запасаются дровами. Спрос уже давно превысил имеющиеся в стране запасы. Особенно ситуация обострилась с 11 октября, когда Украина перестала поставлять Молдове электроэнергию.

Люди по всей стране изо всех сил пытаются обеспечить необходимый на зиму запас, приводят в готовность печи и камины.

Фото:pixabay.com

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