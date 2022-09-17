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Жители Молдовы заблокировали огромную колонну натовской техники
"НАТО нам не надо". В Молдове группа людей заблокировала колонну техники Альянса. Народный патруль встал на пути военнослужащих НАТО возле города Новые Анены.
Пока происшествие проходит без инцидентов.
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