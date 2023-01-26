В Мюнхене проходит массовая демонстрация против поставки танков Украине

Решению Берлина о поставках танков "Леопард-2" воспротивились простые граждане. В Мюнхене на улицы вышли порядка тысячи человек с требованием остановить вооружение Киева.

Организаторы не заявили политических требований, выступая лишь за создание мира без оружия и санкций. На плакатах и флагах протестующие призвали к дипломатическому урегулированию конфликта. Ранее канцлер Германии Шольц заявил, что направит Киеву 14 танков "Леопард-2".