ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Жители немецкого Лейпцига требуют от правительства остановить все санкции против России

Остановить все санкции против России, разблокировать газопроводы и прекратить поставки оружия в Украину. С такими требованиями к немецкому правительству вновь вышли на улицы жители Лейпцига.

Только за один текущий год ограничения на российские поставки газа приведут к разорению населения Германии на ближайшие несколько лет. Общие потери достигнут 200-300 миллиардов евро, заявляют активисты.

Всего было зарегистрировано 7 митингов правых и левых групп. Полиция намеренно не сообщает о попытках беспорядков, опасаясь агрессивных народных сценариев.

И все же Лейпциг сдетонировал. Левая партия объявила, что это только начало, и анонсировала "горячую осень" в других городах Германии.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все