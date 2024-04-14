Жители Нигера требуют вывода войск США

Тысячи человек вышли на демонстрацию в столице Нигера с требованием вывести из страны войска США.

В прошлом месяце Нигер разорвал военное соглашение, согласно которому на севере африканской республики была создана американская база БПЛА. Власти Нигера подчеркивают, что этот документ был им навязан. Однако на территории африканского государства все еще находятся порядка тысячи американских военных.