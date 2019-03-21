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Жители Нурсултана будут называться по-прежнему - астанчане
После переименования столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан жители города будут по-прежнему называть астанчанами. Об этом сообщил руководитель администрации столицы. Напомним, с предложением переименовать в честь Нурсултана Назарбаева город и центральные улицы городов областных центров республики накануне выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент в тот же день принял соответствующий законопроект. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Глава государства убежден, что двустороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.
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