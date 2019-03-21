Жители Нурсултана будут называться по-прежнему - астанчане

После переименования столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан жители города будут по-прежнему называть астанчанами. Об этом сообщил руководитель администрации столицы. Напомним, с предложением переименовать в честь Нурсултана Назарбаева город и центральные улицы городов областных центров республики накануне выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент в тот же день принял соответствующий законопроект. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Глава государства убежден, что двустороннее плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться в духе стратегического партнерства и доверия.