Жители Нью-Йорка в соцсетях обсуждают загадочное голубое свечение над городом

Жители Нью-Йорка в соцсетях обсуждают не шатдаун, а загадочное голубое свечение над городом. Яркий синий свет озарил ночное небо над Манхэттеном и Куинсом. Самые невероятные предположения, вплоть до того, что это могли быть НЛО, опровергли утром власти Нью-Йорка. Оказалось, что причина загадочного феномена - взрыв трансформатора на одной из электростанций. К счастью, обошлось без жертв. Пожар взят под контроль. ЧП привело к перебоям с электричеством - без света остался аэропорт Ла-Гуардия, рейсы были отменены.