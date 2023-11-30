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Жители Одессы вышли на митинг

В Одессе протестующие вышли на митинг из-за отключений света. По сообщениям местных СМИ, жители микрорайона Лузановка, которые на несколько дней остались без электричества и тепла, перекрыли дорогу. Напомним, ранее украинцев уже призвали быть готовыми к возобновлению графиков жесткого отключения электроэнергии. Накануне был зафиксирован дефицит электричества, так как из-за похолодания резко взлетели объемы потребления.

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