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Жители Перу обвиняют власти в использовании пандемии в свою пользу

На улицы столицы вышли десятки человек с транспарантами. На фоне кризиса по всей стране сокращают рабочие места. Ситуация рисковала выйти из-под контроля. Сотрудникам полиции для разгона толпы пришлось использовать слезоточивый газ.

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