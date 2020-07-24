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Жители Перу обвиняют власти в использовании пандемии в свою пользу
На улицы столицы вышли десятки человек с транспарантами. На фоне кризиса по всей стране сокращают рабочие места. Ситуация рисковала выйти из-под контроля. Сотрудникам полиции для разгона толпы пришлось использовать слезоточивый газ.
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