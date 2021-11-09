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Жители Польши начали сбор средств для помощи беженцам
Не в силах бездействовать неравнодушные поляки начали сбор средств для самостоятельной помощи беженцам, которые вынуждены выживать в бесчеловечных условиях на границе: все мигранты, вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья, вынуждены спать на мерзлой земле. Волонтеры планируют собрать более 4,5 тысячи долларов, чтобы обеспечить заложников ситуации вещами первой необходимости. Польские силовики наблюдают за происходящим в полной экипировке.
Литва ввела режим ЧП в приграничных районах
На фоне обострения ситуации на границе Польши и Беларуси власти Литвы одобрили введение режима ЧП в приграничных районах.
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