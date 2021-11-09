Жители Польши начали сбор средств для помощи беженцам

Не в силах бездействовать неравнодушные поляки начали сбор средств для самостоятельной помощи беженцам, которые вынуждены выживать в бесчеловечных условиях на границе: все мигранты, вне зависимости от пола, возраста и состояния здоровья, вынуждены спать на мерзлой земле. Волонтеры планируют собрать более 4,5 тысячи долларов, чтобы обеспечить заложников ситуации вещами первой необходимости. Польские силовики наблюдают за происходящим в полной экипировке.