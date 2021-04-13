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Жители польского города Глогув вышли на демонстрации против COVID-ограничений

Но митинг продлился недолго. На демонстрантов начали нападать сотрудники правоохранительных органов, причем под горячую руку силовиков попадали не только активные протестующие. В Сети появилось видео, на котором полицейский избивает мирную девушку дубинкой.

Сейчас в стране закрыты все общественные заведения и магазины, кроме продовольственных. Школьники и студенты обучаются дистанционно. Действует запрет на проведение любых торжеств и мероприятий. Ограничено количество пассажиров в общественном транспорте.

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