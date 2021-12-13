Жители Прибалтики вынуждены экономить даже на зарядках смартфонов из-за цен на электричество

Из-за огромной цены на электричество жители Прибалтики вынуждены экономить даже на зарядках смартфонов.Как рассказал "Главному эфиру" политолог из Латвии Нормунд Гростиньш, доходит иногда просто до крайностей: уже было несколько случаев, когда родственники не могли друг с другом связаться из-за разряженных телефонов. Жители Балтии сейчас вынуждены следить за ростом цен на электричество в режиме онлайн. Биржевая стоимость мегаватт-часа очень нестабильна: то 250, то тысячу евро... Политические амбиции местных чиновников, к сожалению, оказываются выше интересов собственных граждан.