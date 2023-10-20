Жители села Лох Саратовской области против смены названия

Жители села Лох гордятся названием, потому что оно давно стало туристическим брендом, заявил глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев, пишет Sputnik.



По его словам, депутаты в парламенте предложили запретить названия населенных пунктов, которые, по их мнению, могут оскорблять, потому что им "заняться просто нечем".



"Я вам скажу однозначно, что жители села Лох гордятся этим названием. Этот вопрос по переименованию никогда не стоял. И, я уверен на 100 %, что жители это не поддержат", - заявил местный чиновник.



Алексей Воробьев обратил внимание, что в село только из-за названия едут туристы. Причем, подчеркивает представитель местных властей, само это слово не значит ничего плохого, а в словарях множество расшифровок, которые вообще положительные.



"Кому-то там заняться просто нечем. Сейчас время сами понимаете какое. Есть чем заниматься более полезным", - уверен глава Новобурасского района.



Ранее стало известно, что депутаты из фракции Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Государственную Думу законопроект, который предполагает запрет на применение названий населенных пунктов с оскорбительными словами.



В случае принятия подобного законопроекта в России придется переименовывать множество населенных пунктов с самобытными названиями, среди которых, например, такие как Пуково, Бухалово, Мусорка, Шалава и другие.



Фото:газета.ру