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Жители Софии забросали яйцами здание Европейской комиссии - против чего протестуют болгары?

В Болгарии и без того острый кризис рискует лишь усугубиться. Несколько тысяч протестующих, держа флаги и транспаранты с надписями "Нет евро" и "Они похоронили Болгарию", вышли на улицы Софии с призывами не вводить евровалюту в стране. В знак протестажители столицы забросали яйцами здание Европейской комиссии.

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