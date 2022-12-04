Жители Софии забросали яйцами здание Европейской комиссии - против чего протестуют болгары?

В Болгарии и без того острый кризис рискует лишь усугубиться. Несколько тысяч протестующих, держа флаги и транспаранты с надписями "Нет евро" и "Они похоронили Болгарию", вышли на улицы Софии с призывами не вводить евровалюту в стране. В знак протестажители столицы забросали яйцами здание Европейской комиссии.