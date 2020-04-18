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Жители США требуют от губернаторов снять карантин

Штат Флорида возвращается к привычной жизни. В пятницу там разрешили проводить мероприятия с учетом правил социального дистанцирования. Снят запрет на занятия спортом, выгул домашних питомцев и рыбалку. Но не все штаты спешат подчиниться указу президента. Губернатор Миннесоты отказался отменять санитарные меры. Такая же ситуация в Юте, Кентукки и Мичигане. На улицы вышли тысячи несогласных демонстрантов. Они требуют освободить штаты от карантина и дать им легально начать работу. Дональд Трамп поддержал митингующих.


Все больше стран снимают режим карантина

В Европе сняли ограничения Дания, Чехия, Австрия. Осторожно отменяют санитарные меры Германия, Италия и Испания. К европейской тенденции присоединилась и Южная Америка. Бразилия уже завтра хочет открыть сухопутные границы и начать восстанавливать торговлю.

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