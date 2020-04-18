Жители США требуют от губернаторов снять карантин

Штат Флорида возвращается к привычной жизни. В пятницу там разрешили проводить мероприятия с учетом правил социального дистанцирования. Снят запрет на занятия спортом, выгул домашних питомцев и рыбалку. Но не все штаты спешат подчиниться указу президента. Губернатор Миннесоты отказался отменять санитарные меры. Такая же ситуация в Юте, Кентукки и Мичигане. На улицы вышли тысячи несогласных демонстрантов. Они требуют освободить штаты от карантина и дать им легально начать работу. Дональд Трамп поддержал митингующих.

