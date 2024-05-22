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Жители Тегерана прощаются с президентом и главой МИД Ирана, на церемонию прибыл Сергей Алейник

Жители Тегерана прощаются с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими при крушении вертолета. Сотни тысяч людей пришли на официальную церемонию. Ее возглавил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменени.

Похороны погибших состоятся 23 мая в Мешхеде - родном городе Эбрахима Раиси. Беларусь на официальном траурном мероприятии, в соответствии с поручением Президента Беларуси Александра Лукашенко, представит министр иностранных дел Сергей Алейник.

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